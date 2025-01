Steuererklärung: Hier geht die Bearbeitung besonders schnell

Bis zu 80 Tage dauert die Bearbeitung einer Steuererklärung bei Bremens Finanzämtern im Schnitt, zeigt eine Studie. Das ist Negativrekord. In vielen Bundesländern geht es deutlich schneller.

Berlin/Neustadt (dpa/tmn) – Wo bleibt denn nur der Steuerbescheid? Wer schon mal eine Steuererklärung beim Finanzamt abgegeben hat, weiß, dass deren Bearbeitung auch mal etwas Zeit in Anspruch nehmen kann – im Schnitt rund 51 Tage, zeigt eine Untersuchung des Steuerportals Lohnsteuer-kompakt.de.

Allerdings benötigt nicht jedes Finanzamt gleich lange. In manchen Bundesländern arbeiten die Behörden schneller als anderswo. Im Jahr 2024 laut der Untersuchung führend: die Finanzämter des Stadtstaats Hamburg. Die nämlich benötigten von Eingang der Steuererklärung bis zur Bereitstellung des Steuerbescheids im Schnitt 45,5 Tage, dicht gefolgt von den Finanzämtern Thüringens (45,7 Tage) und Sachsen-Anhalts (46,9 Tage).

Überraschung auf Platz fünf

Zu den Top 5 der schnellsten Finanzämter gehören – wie in den Vorjahren auch – die in Berlin. Hier liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei 47,2 Tagen. Dahinter landen überraschend schon die Finanzämter Baden-Württembergs (48,3 Tage), die in den Vorjahren mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von rund 60 Tagen regelmäßig von den unteren Plätzen grüßten.

Schlusslicht im vergangenen Jahr: die Finanzämter Bremens, die für die Bearbeitung einer Steuererklärung durchschnittlich 79,7 Tage brauchten. Alle übrigen Bundesländer reihen sich mit Bearbeitungszeiten zwischen rund 50 und 65 Tagen im Mittelfeld ein.

Frühe Abgabe führt zu schneller Bearbeitung

Grundsätzlich werden Steuererklärungen bei den Finanzämtern nach Eingangsdatum bearbeitet. Wer seine mögliche Erstattung also früh auf dem Konto haben möchte, sollte seine Erklärung auch zeitig im Jahr abgeben, um schneller an der Reihe zu sein. Darauf weist der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) hin.

Im Vorteil sei außerdem, wer eine elektronische Form einreicht – das bedeutet für Finanzämter weniger Aufwand als die Papierform.