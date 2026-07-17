Lifestyle und Schwächen: Der ordentlich aufgehübschte Mini-Opel hat seine Fans. Wer Interesse hat, sollte aber auch besser auf eine gültige HU-Plakette achten.

Berlin (dpa/tmn) – Im Rückblick steht der kleine Opel für einen gescheiterten Marketing-Versuch: Als Lifestyle-Flitzer sollte er Autos wie dem Mini oder dem Fiat 500 signifikant Markanteile abluchsen. Doch ein strahlender Erfolg in dieser Hinsicht blieb aus.

Und das trotz 90.000 Kombinationsoptionen bei der Ausstattung, die für Individualität sorgen sollten und eines Sternendachhimmels mit etlichen LEDs fürs Ambiente. Der «Auto Bild TÜV-Report 2026» hat für den «hippen Edel-Flitzer» aber ebenfalls Tadel.

Modellhistorie: Benannt ist das Modell nach dem Firmengründer Adam Opel. Vorgestellt wurde es im September 2012 anlässlich der Feiern zum 150-jährigen Bestehen des Unternehmens. Der Pomp verhalf dem auf dem größeren Corsa basierenden Modell aber zu keinem durchschlagenden Erfolg. 2019 wurde es ersatzlos eingestellt, ohne auch jemals einer Modellpflege unterzogen worden zu sein.



Was ihm nicht zu nehmen ist: Der Adam ist eines der wenigen Automodelle, die weder einen direkten Vorgänger noch einen Nachfolger haben.



Was ihm nicht zu nehmen ist: Der Adam ist eines der wenigen Automodelle, die weder einen direkten Vorgänger noch einen Nachfolger haben. Karosserie und Varianten: Adam Rocks und Adam Open Air heißen die Varianten mit einerseits angedeuteter SUV-Optik und andererseits elektrischem Faltschiebedach – wobei es auch einen Rocks Open Air gab. Ansonsten fährt der Adam kleinwagentypisch mit drei Türen und steilem Heck, Diesel wurden nicht angeboten. Dafür aber eine Autogasversion (LPG) sowie ein sportlicher Adam S mit 150 PS.



Abmessungen (laut ADAC): 3,70 m bis 3,75 m x 1,72 m x 1,48 m bis 1,49 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 170 l bis 663 l.



Stärken: Bei der Hauptuntersuchung (HU) schneiden vorbildlich ab: Antriebswellen, Lenkanlage und die Bremsleitungen sowie die Abgasanlage, diese zumindest zur ersten HU.



Auch bei Front- und Rückleuchten sowie Bremsschläuchen und -scheiben bleiben die Beanstandungsquoten unter dem Durchschnitt. Die Abgasuntersuchung (AU) ist meist kein Problem.



Auch bei Front- und Rückleuchten sowie Bremsschläuchen und -scheiben bleiben die Beanstandungsquoten unter dem Durchschnitt. Die Abgasuntersuchung (AU) ist meist kein Problem. Schwächen: Vor allem Ölverlust schon in jungen Baujahren ist ein Ärgernis, ein «Opel-bekanntes», wie der Report schreibt. Bei älteren Exemplaren wird es schlimmer, was auch für die Mängel an der Achsaufhängungen zutrifft.



Nur zur dritten und vierten HU liegen die Quoten hier vergleichsweise niedrig. Federn und Dämpfer sind ein negativer Dauerbrenner, die Lenkgelenke sorgen ab dem zweiten Check für Sorgenfalten.



Je nach Baujahr sollten Interessenten auch auf Funktion von Fuß- und Feststellbremse achten sowie auf verstelltes Abblendlicht. Der Report empfiehlt: «Beim Kauf sollte man Exemplare mit frischer HU-Plakette präferieren.»



Nur zur dritten und vierten HU liegen die Quoten hier vergleichsweise niedrig. Federn und Dämpfer sind ein negativer Dauerbrenner, die Lenkgelenke sorgen ab dem zweiten Check für Sorgenfalten. Je nach Baujahr sollten Interessenten auch auf Funktion von Fuß- und Feststellbremse achten sowie auf verstelltes Abblendlicht. Der Report empfiehlt: «Beim Kauf sollte man Exemplare mit frischer HU-Plakette präferieren.» Pannenverhalten: «Meist zuverlässig», stuft der ADAC das kleine Opel-Modell mit Blick auf seine Pannenstatistik ein. Ausnahmen sind demnach Exemplare der Erstzulassungsjahre 2014 und 2015, die nur mittelmäßig performen sowie Autos von 2016, die der Club als «unzuverlässig» einstuft.



Die Pannenschwerpunkte, die zu dieser Bilanz führen, sind die Kraftstoffpumpe bei Exemplaren von 2014 bis 2016, die Startbatterien (2014, 2016 und 2017) sowie Zündspulen bei Modellen von 2013.



Die Pannenschwerpunkte, die zu dieser Bilanz führen, sind die Kraftstoffpumpe bei Exemplaren von 2014 bis 2016, die Startbatterien (2014, 2016 und 2017) sowie Zündspulen bei Modellen von 2013. Motoren: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 51 kW/69 PS bis 110 kW/150 PS; Autogas (Vierzylinder, Frontantrieb): 64 kW/87 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

Adam 1.2 Basis (6/2014); 51 kW/69 PS (Vierzylinder; Euro 6); 127.000 Kilometer; 4.802 Euro.

Adam 1.4 Rocks (6/2018); 74 kW/101 PS (Vierzylinder); 90.000 Kilometer; 9.318 Euro.

Adam 1.4 LPG Open Air ecoFlex (6/2018); 64 kW/87 PS (Vierzylinder); 90.000 Kilometer; 9.590 Euro.