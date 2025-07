Die größte der Kanalinseln ist dennoch überschaubar: Jersey lässt sich gut in einer Woche umwandern. Oder man läuft nur kurze Strecken an der Küste entlang - der Jersey Tidal Trail macht es möglich.

Saint Helier (dpa/tmn) – Einmal rundherum um die Kanalinsel Jersey wandern. Das geht auf dem 77 Kilometer langen Jersey Tidal Trail. Die Route auf der zwischen England und Frankreich liegenden Insel führt entlang an Steilklippen und sandigen Buchten und soll Natur und Geschichte der Insel erlebbar machen. In acht überschaubare Abschnitte unterteilt, lassen sich einzelne Strecken gesondert erwandern. Genauso kann man den ganzen Tidal Trail laut Tourismusagentur Visit Jersey zum Beispiel als Wochenprojekt an einem Stück laufen.

Der Pfad folgt auch dem Weg des Wassers – Jerseys begehbare Fläche nimmt bei Ebbe enorm zu. Wanderer erwarten sich im Laufe der Gezeiten veränderte Landschaften mit Wechselwirkung zwischen Land und Meer, außerdem ein Einblick in die lange Geschichte der Kroninsel. Mit mittelalterlichen Ruinen, den Hinterlassenschaften von knapp fünf Jahren deutscher Besatzung im Zweiten Weltkrieg und Spuren der eiszeitlichen Tierwelt gibt es entlang der Strecke reichlich zu sehen.

Online-Infos zur Strecke helfen unterwegs weiter

Für Wanderer auf dem Küstenpfad steht digitales Guide-Material online bereit. So liefert eine interaktive Karte Informationen zum Routenverlauf, zu Höhenprofilen und sehenswerten Punkten entlang des Trails. GPS-Daten für die Anbieter Komoot und Strava können kostenlos heruntergeladen werden.

Jersey ist knapp 120 Quadratkilometer groß. Die Insel gehört zur britischen Krone, liegt aber nur rund 25 Kilometer von der Nordwestküste Frankreichs entfernt. Es gibt Fähr- und Flugverbindungen von Frankreich und Großbritannien. Von Deutschland aus gibt es laut Visit Jersey Flüge ab Düsseldorf und München.