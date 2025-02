«Steht nicht zur Diskussion»: Werder hält an Werner fest

Pokal-Aus bei einem Drittligisten, nur ein Sieg im neuen Jahr: Werder Bremen steckt in einer handfesten sportlichen Krise. Am Trainer wird dennoch nicht gerüttelt.

Bremen (dpa) – Fußball-Bundesligist Werder Bremen steht auch nach dem Pokal-Aus beim Drittliga-Club Arminia Bielefeld zu seinem Trainer Ole Werner. «Das Trainer-Thema können wir direkt zumachen. Er steht bei uns überhaupt nicht zur Diskussion», sagte Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz dem TV-Sender Sky. Die Club-Führung sehe bei Werner, «wie fokussiert er ist, wie lösungsorientiert er arbeitet und was er den Jungs an die Hand gibt».

Der 36 Jahre alte Werner übernahm die Bremer im November 2021 und erlebt gerade seine erste handfeste Krise als Werder-Trainer. Von den neun Pflichtspielen seit dem Jahreswechsel gewann sein Team nur eins. In der Bundesliga-Tabelle fiel Werder seitdem vom siebten auf den zwölften Platz zurück. Im DFB-Pokal verpassten die Bremer am Dienstagabend durch das 1:2 (0:2) in Bielefeld den Einzug ins Halbfinale.