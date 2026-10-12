Er war so etwas wie der Audi TT fürs schmale Budget: Mit dem RCZ hat Peugeot 2010 das Coupé-Segment aufgemischt. Jetzt steht der Zweitürer wieder im Rampenlicht – zumindest als Technologieträger.

Paris (dpa/tmn) – Peugeot bringt den RCZ zurück – zumindest als Technologieträger: Rund zehn Jahre nach der kurzen Karriere des Zweitürers in der Kompaktklasse steht das Coupé jetzt beim Pariser Autosalon (12. bis 18. Oktober) wieder im Rampenlicht.

Offiziell ist der RCZ Vision erst einmal nur ein Botschafter für die weiterentwickelte Designsprache des Unternehmens und eine elegante Verpackung für die neue Festkörper-Batterie, die auch im Stellantis-Konzern zur Serie reift.

Vielleicht, eventuell und möglicherweise gibt es ein Serienmodell

Sie soll in dem 308 kW/500 PS starken Coupé trotz kompakter Abmessungen eine Reichweite von über 600 Kilometern und mit einer Spannung von 1.000 Volt zudem extrem kurze Ladeleistungen ermöglichen. Der Hub von 10 auf 80 Prozent gelinge damit in weniger als zehn Minuten, stellen die Franzosen in Aussicht.

In Unternehmenskreisen mehren sich allerdings die Stimmen, dass Peugeot es nicht bei einem Einzelstück belassen will. Angeblich planen die Franzosen demnach wieder eine Serienfassung mitsamt Glasdach und den beiden charakteristischen Buckeln über den Insassen. Damit könnten sie an die kurze aber leidenschaftliche Karriere des von 2010 bis 2015 bei Magna in Graz gebauten Originals anknüpfen.