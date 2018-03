Zweitligist St. Pauli nur 1:1 gegen Ingolstadt

Dem FC St. Pauli ist auf der Baustelle Millerntor zum Heimstart in der 2. Fußball-Bundesliga nur ein 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen den FC Ingolstadt gelungen.

Paulis Lennart Thy schirmt gegen den Ingolstädter Ralph Gunesch den Ball ab.

Foto: Daniel Reinhardt – DPA

Der vor der Saison auch von den Hamburgern umworbene Christian Eigler (55.) brachte die Gäste in Führung, fast im Gegenzug glich Innenverteidiger Florian Mohr (56.) per Kopf nach einem Freistoß von Dennis Daube aus.

Ein ungewohntes Bild gab die Gegengerade ab, die in letzter Minute noch für 4000 Dauerkartenbesitzer freigegeben wurde. In Rekordzeit von 97 Tagen wurde die alte Osttribüne abgerissen und die neue errichtet. Erst im Dezember soll sie ganz fertig gestellt sein. 18 309 Zuschauer erlebten eine ausgeglichene erste Halbzeit mit jeweils einer Großchance: Marius Ebbers hätte schon nach sieben Minuten einen Abpraller von Gäste-Torwart Ramazan Özcan nutzen müssen, schoss aber über das Gehäuse.

Der Brasilianer Caiuby (37.) überraschte die Hamburger dann mit einem strammen Schuss ans Lattenkreuz – Mohr hatte ihn nicht eng genug gedeckt. St. Paulis Coach André Schubert hatte neben Mohr noch die Zugänge Lennart Thy und Florian Kringe gebracht. Der Ex-Dortmunder zeigte gute Ansätze in der Defensive, nach vorne fehlt aber noch einiges. So zögerte auch Ebbers (54./73.) vor dem Tor zu lange und muss weiter auf seinen 99. Treffer im Bundesliga-Unterhaus warten. Drei gute Möglichkeiten ließen die Hausherren zudem in den Schlussminuten ungenutzt.