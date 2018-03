Zweithöchster Vertrag der NHL-Historie

Star-Verteidiger Shea Weber hat einen der höchstdotierten Verträge der NHL-Geschichte bei den Nashville Predators erhalten.

Foto: Keystone Schmidt – DPA

Die Predators banden ihren kanadischen Kapitän mit einen Kontrakt über 14 Jahre sowie einem Gesamtgehalt von 110 Millionen Dollar (90,65 Millionen Euro) womöglich für den Rest dessen Karriere an sich. Mehr Geld als der Olympiasieger von 2010 kassierte nur der Russe Alexander Owetschkin, den die Washington Capitals 2008 insgesamt 124 Millionen Dollar zusicherten. Webers Vertrag ist zudem der drittlängste der NHL-Historie nach den 15-Jahres-Verträgen für Ilja Kowaltschuk (New Jersey Devils/2010) und Rick diPietro (New York Islanders/2006).

Der 26-jährige Weber hatte zuletzt eigentlich eine Vorvertrag bei die Philadelphia Flyers unterschrieben. Nach den NHL-Regularien konnten die Predators den Transfer ihres Kapitäns verhindern, indem sie die von Philadelphia offerierten Vertragskonditionen übernahmen. Nashville sprach am Dienstag (Ortszeit) vom «wichtigsten Geschäft der Clubgeschichte».