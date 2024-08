Zweithöchste Sicherheitsstufe an Nato-Flugplatz in NRW

Polizei befindet sich auf dem Gelände von dem NATO-Stützpunkt in Geilenkirchen. Nach Sicherheitsvorfällen an Militärstandorten schickt die Nato Mitarbeiter am Flugplatz Geilenkirchen nach Hause. Es ist von einer möglichen Bedrohung die Rede. (zu dpa: «Nato erhöht Sicherheitsstufe an Flugplatz in Geilenkirchen») Foto: Christoph Reichwein/DPA