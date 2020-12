Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 05:11 Uhr

Mit Sevilla und Basel

Zweiter Viertelfinaltag der Europa League

Inter Mailand und Manchester United haben ihre Halbfinal-Tickets in der Europa League gelöst. Gegen wen sie spielen, erfahren sie heute. In Duisburg tritt ein Dreifach-Champion des Wettbewerbs an.