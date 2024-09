Ulm

2. Fußball-Bundesliga

Zweiter Sieg in Serie: Ulm schlägt Braunschweig mit 3:1

Von dpa

i Fußball: 2. Bundesliga, SSV Ulm 1846 - Eintracht Braunschweig, 7. Spieltag, Donaustadion. Ulms Romario Rösch jubelt nach dem 1:0. (zu dpa: «Zweiter Sieg in Serie: Ulm schlägt Braunschweig mit 3:1») Foto: Harry Langer/DPA

3:1 in Elversberg, 3:1 daheim gegen Braunschweig: Aufsteiger Ulm ist nun endgültig in der 2. Bundesliga angekommen. Die Eintracht verpasst in Unterzahl das nächste Erfolgserlebnis.