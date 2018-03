Zweiter NBA-Star für Lyon – Auch Turiaf kommt

Der französische Spitzenclub ASVEL Lyon-Villeurbanne hat nach Tony Parker einen weiteren Basketball-Star aus der NBA verpflichtet. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, wird Center Ronny Turiaf von den New York Knicks in den kommenden Wochen für Lyon spielen.

Ronny Turiaf spielt jetzt für Lyon.

Foto: Jeff Kowalsky. – DPA

Der 28-Jährige bleibt bis zum Ende des Tarifstreiks in den USA. Derzeit wird in der NBA nicht gespielt. Zuvor hatte sich bereits Turiafs Nationalmannschaftskollege Parker für ein Engagement in seiner Heimat entschieden. Der Spielmacher von den San Antonio Spurs ist auch Anteilseigner an dem Club, der in dieser Saison im Eurocup spielt.