Grabenstetten

Zweiter Mann aus Falkensteiner Höhle befreit

Der zweite in einer Höhle in Baden-Württemberg eingeschlossene Mann ist gerettet. Das teilten die Einsatzkräfte an der Falkensteiner Höhle mit. Er sei wohlauf und werde vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht, teilte die Polizei bei Twitter mit. Bereits am Morgen hatten die Retter den ersten der beiden Höhlengänger aus seiner Notlage befreit. Die beiden Männer saßen nach starken Regenfällen etwa 650 Meter tief in der Falkensteiner Höhle zwischen Grabenstetten und Bad Urach fest.