Zweite Zugverbindung zum Seehafen Antwerpen eingerichtet

Aus unserem Archiv

Per Binnenschiff ist das Andernacher Containerterminal im Rheinhafen an die Seehäfen in Antwerpen und Rotterdam angebunden. Komplementär dazu entstanden im Dezember 2016 durch eine Bahnverbindung neue Transportalternativen – insbesondere für die steigenden Importmengen in die Rhein-Mosel-Region und auch für besonders zeitkritische Lieferungen der lokalen Wirtschaft in den Seehafen.