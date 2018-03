Zweikampfschwäche besiegelt Niederlage

Kein Teaser vorhanden

Die drei Treffer der Saarländer bestätigen diesen Eindruck vollends. Am offensichtlichsten wurde die Schwäche in der 30. Minute. Sammer Mozain bekam den Ball an der Mittellinie zugespielt. Mozain ist durchaus ein schneller und technisch starker Spieler, aber was folgte, wurde größtenteils durch die Waldalgesheimer Unzulänglichkeiten gefördert. Der Gäste-Stürmer umkurvte nacheinander Andreas Ludwig, Dominic Kranz, Marcel Fennel und Sascha Kraft. Er führte den Ball dabei über geschätzte 50 Meter und schloss zur 2:0-Gästeführung ab. Kraft und Fennel kann man hierbei noch etwas nachsichtiger behandeln, weil Mozain schon enormes Tempo aufgenommen hatte und in den Strafraum eingedrungen war. Ein konsequentes Einsteigen der beiden wäre extrem riskant gewesen. Doch schon beim 0:1 (8.) sah die Alemannia schlecht aus. Lars Weingärtner und Eugen Koslowski doppelten Tobias Böhm sogar, führten praktisch einen Zwei-gegen-eins-Kampf. Die beiden Waldalgesheimer wollten die Situation elegant lösen, erhielten aber eine Lehrstunde. Böhm drehte Weingärtner ein und tunnelte Koslowski. Sein Steilpass landete bei Christopher Wendel, den mit Kranz und Felix Pauer wiederum zwei Alemannen bearbeiteten. Der Sieger des ungleichen Duells war wieder der Kicker im Röchling-Dress: Wendel ließ Mareck Dörr keine Abwehrmöglichkeit. Der Ball schlug flach im linken Eck ein. Dörr sollte seinen Auftritt aber noch bekommen: Als Kranz nach 24 Minuten einen haarsträubenden Fehlpass in der Vorwärtsbewegung spielte, lief Mozain alleine auf ihn zu. Dörr blieb lange oben, wartete und wehrte den Abschluss mit einem Superreflex ins Toraus. Die gelungenste Abwehraktion der Gastgeber an diesem Nachmittag.

Doch auch wenn es bisher anders klingt, die Alemannia lieferte vor allem vor der Pause keine schlechte Partie. Im Spiel nach vorne lief der Ball gut. Der Aufbau funktionierte in der Regel schnell. Es fehlte häufig nur die Präzision beim letzten Pass. Deshalb blieben größere Torchancen auch Mangelware. Richtig gefährlich waren die Gastgeber nur aus der Distanz. Patrick Walther prüfte den Röchling-Torsteher Sebastian Buhl zweimal aus 25 Metern. Zunächst zirkelte er einen Freistoß nach Foul an Philipp Schrimb aufs Mauereck (18.), später zog er aus dem Spiel heraus ab. Buhl hatte mit beiden Versuchen Mühe und musste sie wegfausten. Bei Lars Weingärtners Hammer war er schließlich chancenlos. Schrimb brach ein Dribbling mangels Anspielstationen in der Spitze ab, drehte sich und spielte Weingärtner an. Der nahm den Ball aus 30 Metern direkt, jagte ihn mit einem gewaltigen Schuss an den Innenpfosten (41.). Das 2:1 zu einem guten Zeitpunkt! Hoffnung.

Beinahe wäre diese sogar noch erfüllt worden. Nach 51 Minuten verloren die Gäste den Ball am eigenen Strafraum. Koslowski kam zum Schuss, scheiterte aber mit seinem Schlenzer. "Den muss er setzen. Dann kippt das Spiel", ärgerte sich sein Trainer. Tat es aber nicht. Stattdessen leisteten sich die Platzherren einen letzten Abwehraussetzer. Lars Anton freute es. Er markierte den 3:1-Endstand (87.).

SVA: Dörr – Pauer, Kranz, Fennel, Kraft – Ludwig (59. Serratore), Weingärtner, Walther (82. Satici), Koslowski – Breitenbach, Schrimb.

So geht's weiter: am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Elversberg II.

Von unserem Mitarbeiter

Carsten Zillmann