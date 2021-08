zweifacher Dieseldiebstahl im Wohngebiet in Olzheim

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 21. August 2021 ------------------------------------------------------------ Olzheim (ots) – In der Nacht vom 19.08.2021 auf den 20.08.2021 wurden aus zwei Kraftfahrzeugen in derselben Straße in Olzheim zwischen 30 und 50 Liter Diesel entwendet.



Der oder die Täter durchtrennten am ersten Fahrzeug den Benzinschlauch. Nur wenige Liter dürften dabei erbeutet worden sein, da der Schlauch nicht fachkundig beschädigt wurde, es sind mehrere Liter Diesel auf die Straße geflossen.

Beim zweiten Fahrzeug wurde der Tankdeckel aufgebrochen und mit einem Schlauch der Kraftstoff aus dem Tank gesaugt.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden insbesondere bei Beobachtungen von verdächtigen Personen, die in dem oben genannten Zeitraum in Olzheim gesehen wurden, beispielsweise, weil sie Kanister bei sich trugen,



