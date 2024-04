Zweieinhalb mal fünf Sterne – Euro-NCAP-Tests

Anzeige

SP-X/Brüssel. Mit zwei Fünf-Sterne-Wertungen startet die Crashtest-Organisation Euro-NCAP ins neue Jahr. Die volle Zahl an Himmelskörpern erhielten das chinesische Elektro-SUV Nio EL6 sowie der japanische Kompakt-Crossover Toyota C-HR. Beide Modelle erzielten hohe Punktwertungen in den Kategorien Insassen- und Kindersicherheit sowie Assistenzsysteme. Lücken in letztgenanntem Kapitel wies das ebenfalls getestete Mittelklasse-SUV Honda CR-V auf, das in der Basisversion daher nur vier Sterne erhält. Die in Deutschland angebotene Variante darf allerdings auch einen fünften Stern tragen, da hier das in anderen Märkten nur gegen Aufpreis angebotene „Sensing 360“-Ausstattungspaket mit diversen Assistenzsystemen serienmäßig an Bord ist.

Der Toyota C-HR überzeugt im Crash-Test Foto: Toyota

Holger Holzer/SP-X