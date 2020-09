Am Samstag, den 12.09.2020, kam es gegen 13:40 Uhr auf der L39 zwischen Speicher und Herforst zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Traktor.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der PKW den Traktor zu überholen und übersah hierbei zunächst einen entgegenkommenden PKW. Als der Unfallverursacher dann wieder auf seine Fahrspur einscherte, konnte er einen Aufprall auf den Traktor nicht mehr vermeiden. Der Traktor wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite geschleudert, wohingegen der PKW von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben zum Stillstand kam. Glücklicherweise wurden die beiden Unfallbeteiligten trotz des heftigen Zusammenstoßes nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der eingesetzte Rettungshubschrauber wurde daher nicht benötigt. Die L39 war zur Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst Speicher, der Notarzt, die Straßenmeisterei Bitburg, sowie die Polizeiinspektion Bitburg. Sehr positiv zu erwähnen ist der schnelle Einsatz der Ersthelfer an der Unfallstelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-96850

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell