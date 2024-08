Zwei späte Joker-Tore: Düsseldorf erkämpft Sieg in Ulm

Nach dem Pokal-Aus in Dresden droht der Fortuna auch in der Liga eine Niederlage, doch dann schlagen zwei Einwechselspieler zu. Aufsteiger Ulm kassiert die vierte Pflichtspiel-Pleite in Serie.

Ulm (dpa). Eine Woche nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden (0:2) hat sich Fortuna Düsseldorf mit einem Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Das Team von Trainer Daniel Thioune gewann dank großer Moral mit 2:1 (0:1) beim SSV Ulm. Für den Aufsteiger war es die vierte Niederlage im vierten Pflichtspiel der Saison. Felix Higl hatte die Gastgeber in der 41. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht, die Joker Dzenan Pejcinovic (81.) und Danny Schmidt (82.) drehten die Partie spät aber noch.

Dawid Kownacki, der erst unter der Woche auf Leihbasis von Werder Bremen zurückgekehrt war, vergab in der ersten Halbzeit zwei gute Chancen für die Fortuna. Der Stürmer scheiterte jeweils am stark reagierenden Ulmer Keeper Christian Ortag (24./28.). Dann traf Higl auf der anderen Seite vom Punkt – nach einem Foul von Emmanuel Iyoha an Philipp Strompf.

Die Gäste bemühten sich um den Ausgleich, wurden gegen weitgehend stabile Ulmer aber erst in der 70. Minute wieder richtig gefährlich. Ein wuchtiger Schuss von Felix Klaus sprang vom linken an den rechten Pfosten – aber eben nicht ins Tor. Dann schlugen zwei Einwechselspieler zu. Pejcinovic scheiterte mit einem Handelfmeter zunächst an Ortag, verwandelte dann aber den Nachschuss. Kurz später traf Schmidt aus wenigen Metern.