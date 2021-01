Edmonton

NHL

Zwei Scorerpunkte Draisaitls reichen Oilers nicht zum Sieg

Die Edmonton Oilers haben trotz zweier Scorerpunkte von NHL-Star Leon Draisaitl erneut verloren und kommen in der NHL weiter nicht richtig in Schwung. Zwei Tage nach Draisaitls Siegtreffer in letzter Sekunde unterlagen die Oilers den Winnipeg Jets 4:6.