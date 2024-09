Paris

Spiele in Paris

Zwei Paralympics-Teilnehmer aus dem Kongo verschwunden

Von dpa

i Das Agitos-Logo ist im Vorfeld der Paralympischen Sommerspiele 2024 unterhalb des Eiffelturms zu sehen. (zu dpa: «Zwei Paralympics-Teilnehmer aus dem Kongo verschwunden») Foto: Zac Goodwin/DPA

Die Behörden in Frankreich sind auf der Suche nach zwei Paralympics-Teilnehmern. Die Ermittlungen in Paris dauern schon mehrere Tage an.