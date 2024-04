Plus

Zwei neue Projekte: „Onleihe“ und „Bücherei der Dinge“

Der Gemeinderat Hahnstätten hat sich für die Teilnahme der Gemeindebücherei Hahnstätten an dem Projekt „Onleihe“ der Landesbücherei Koblenz ausgesprochen. Dabei betreut und koordiniert die Landesbüchereistelle Verbünde für digitale Medienangebote in rheinland-pfälzischen Bibliotheken. Dabei stehen die digitalen Medienangebote den Nutzern rund um die Uhr zur Verfügung. Sie reichen von digitalem Bilderbuchkino, Film- und Musikstreaming über Lese-Lern-Apps und Nachschlagewerke bis hin zur Ausleihe von E-Books, Hörbüchern und E-Learning-Kursen. Die einmaligen Kosten für die Einrichtung der „Onleihe“ für die Bücherei Hahnstätten betragen 2265 Euro und sollen über Spenden finanziert werden. Ein großer Teilbetrag sei bereits zugesagt. Die laufenden jährlichen Kosten in Höhe von 630 Euro sollen, zumindest teilweise, über Gebühren gedeckt werden.