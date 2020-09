Zwei neue Coronafälle unter NFL-Profis

Demnach haben sich im Zeitraum 6. bis 12. September zwei Spieler und fünf weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. In den Zeitraum fällt die Saisoneröffnungspartie der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans, aber nicht die vielen Begegnungen am Sonntag und Montag. Insgesamt wurden in der betreffenden Woche den Angaben zufolge 2511 Spieler täglich auf das Virus getestet.

Die NFL trägt ihre Spiele in dieser Saison ganz normal in den Heimstadien der Teams aus. Alle beteiligten Personen müssen sich aber an Sicherheits- und Hygienebestimmungen halten. Die Maßnahmen gelten auch für die Trainingsarbeit in den Einrichtungen der Teams.

