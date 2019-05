Genf

Zwei Leichen in Genfer Wohnung gefunden – Mann in Haft

In der Schweiz sind zwei Leichen in einer Wohnung gefunden worden. Wie die Nachrichtenagentur sda berichtete, geht die Genfer Polizei von einem Familiendrama aus. Der mutmaßliche Täter sei ein Familienmitglied und konnte am Abend festgenommen werden. Die beiden Leichen wurden gegen 11 Uhr gefunden, der mutmaßliche Täter am Abend nach einer Fahndung gefasst. Nach unbestätigten Angaben der Zeitung „Tribune de Génève“ handelt es sich bei den Toten um eine Mutter und deren Sohn, beim mutmaßlichen Täter um den Vater.