Zwei Läuferinnen schaffen Norm für die EM

Homiyu Tesayae (Frankfurt) gewann über 1500 Meter. Foto: Frey-Pressebild

Sportlicher Höhepunkt war der 5000-Meter-Lauf der Frauen, bei dem gleich zwei Athletinnen die Norm zur Ende Juni stattfindenden Europameisterschaft in Helsinki schafften: Maren Kock und Simret Restle.

Das besondere Flair im Koblenzer Stadion Oberwerth: Beim Läufermeeting dürfen die Zuschauer auf die Laufbahn und peitschen die Läuferinnen und Läufer nach vorn. So wie hier Eileen Bischoff (vorn), die souverän den 800-Meter-Lauf gewann. Fotos: Thomas Frey Foto: Frey-Pressebild

"Wir sind hochzufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Im Vergleich zum Vorjahr hatten wir mehr Teilnehmer, und auch das Zuschauerinteresse hat sich gesteigert. Erfreulich ist, dass wir einige Sponsoren gewinnen konnten. So soll es weitergehen, damit wir dieses Highlight in den nächsten Jahren weiter ausbauen können", freute sich Mitorganisator Stefan Bojanowski.

Die Athleten fanden am Abend, nachdem am Nachmittag noch Gewitter und Regenschauer vorherrschten, perfekte äußere Bedingungen vor. 23 Grad und Windstille, perfekt für die Ausdauersportler. Höhepunkte waren die A-Läufe der Frauen und Männer über 800, 1500 und 5000 Meter. Gleich der erste Lauf der Männer über 800 Metern war äußerst spannend. Timo Hoberg (MTG Mannheim) setzte sich in 1:51,38 Minuten knapp gegen Fabian Spinrath (LAV Bayer Uerdingen, 1:51,96 Minuten) durch. Bei den Frauen war es dagegen deutlicher. Eileen Bischoff (LAZ Saarbrücken, 2:11,47 Minuten) siegte klar vor Carolin Strophff (LG Olympia Dortmund, 2:14,41 Minuten).

Über die 1500-Meter-Strecke setzte sich Homiyu Tesayae (LG Eintracht Frankfurt) in 3:41,40 Minuten durch. Fachleute prophezeien dem jungen Athleten mit deutscher Staatsangehörigkeit eine große Zukunft. In Koblenz ließ er sein Können aufblitzen. Mitorganisator Simon Stützel aus Koblenz, der für den TV Wattenscheid startet, wurde in 3:44,77 Minuten Zweiter und war zufrieden: "Die Veranstaltung hat sich weiter verbessert. Ich hatte aufgrund einer schlechten Vorbereitung und viel Arbeit nicht mit so einer guten Zeit gerechnet." Stützel qualifizierte sich mit seiner Zeit für die Deutschen Meisterschaften und rechnet sich auch dort etwas aus: "Mit dieser Zeit ist ein Platz unter den Top fünf möglich. Erst recht mit einer besseren Vorbereitung." Bei den Frauen gewann über 1500 Meter Sanaa Koubaa (LG Hilden) nach einer starken Schlussrunde in 4:18,46 Minuten vor Gesa Felicitas Krause (LG Eintracht Frankfurt, 4:19,61 Minuten). Sportlicher Höhepunkt war der Lauf der Frauen über 5000 Meter. Favoritin Maren Kock (LG Regensburg) setzte sich in 15:27,65 Minuten knapp gegen Simret Restle (PSV Grün-Weiß Kassel, 15:28,71) durch. Am Ende konnten aber beide jubeln, denn sie unterboten die geforderte EM-Norm von 15:30,00 Minuten und werden nun Ende Juli bei den Europameisterschaften in Helsinki an den Start gehen.

Bei den Männer war über die Langstrecke Richard Ringer (VfB LC Friedrichshafen) in 13:43,07 Minuten erfolgreich, dicht gefolgt von Tufa Alemu Tirfesa (LG Hof) in 13:43,50 Minuten. "Atmosphärisch war es wieder super. Dass die Zuschauer die Läufer auf der Tartanbahn anfeuern dürfen und ihnen so nah sind, ist einzigartig. Auch deshalb kommen die Athleten gerne ins Stadion Oberwerth. Die geschaffte EM-Norm von Maren und Simret war dann die Krönung"freute sich Bojanowski.

Lutz Klattenberg

Lutz Klattenberg