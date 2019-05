Bad Saulgau

Zwei Fallschirmspringer bei Absturz getötet

Bei einem Fallschirmsprung über einem Flugplatz in Baden-Württemberg sind am Vormittag zwei Männer tödlich verunglückt. Sie stürzten aus etwa 50 Metern Höhe ab und schlugen auf dem Boden auf. Wie genau der Unfall im oberschwäbischen Bad Saulgau passiert ist und was die Ursache ist, sei noch nicht klar, sagte ein Polizeisprecher. Die 49 und 32 Jahre alten Männer seien keine Anfänger gewesen. Sie seien einzeln aus einem Flugzeug gesprungen. Helfer hatten noch erfolglos versucht, die beiden Opfer nach dem Absturz zu reanimieren.