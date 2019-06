Zwei „Eurofighter“ in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt

Nossentiner Hütte (dpa) – Zwei „Eurofighter“ der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Das Innenministerium in Schwerin bestätigte am Montag entsprechende Informationen des Radiosender „Ostseewelle“.