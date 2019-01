Kairo (dpa) – In Ägypten wird nach Angaben des Auswärtigen Amtes nach dem Verschwinden eines jungen Mannes ein zweiter Deutscher vermisst. Die Deutsche Botschaft stehe in Kontakt mit den Behörden und bemühe sich in beiden Fällen mit Nachdruck um Aufklärung, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Es gehe um zwei verschiedene Fälle von deutschen Staatsangehörigen, die vermisst werden. Mit Blick auf das Wohl der Betroffenen könnten keine weiteren Angaben gemacht werden. Beide Männer haben Angehörigen zufolge eine deutsche Mutter und einen ägyptischen Vater und besitzen beide Staatsbürgerschaften.