Deutscher Tennis Bund

Zverev eröffnet Davis-Cup-Partie gegen Brasilianer Wild

Olympiasieger Alexander Zverev trifft zum Auftakt der Davis-Cup-Partie in Brasilien auf Thiago Wild. Das ergab die Auslosung in Rio de Janeiro am Donnerstag. Die Partie beginnt am Freitag um 20.00 Uhr MEZ (Sportdeutschland.tv).