Schwarz-Gelb will die Zuwanderung ausländischer Ingenieure und Ärzte erleichtern. Wie die dpa aus FDP-Kreisen erfuhr, sollen noch in dieser Woche die Zuzugsbeschränkungen für Fachkräfte in drei Berufsbereichen gestrichen werden. So solle die Bundesagentur für Arbeit die sogenannte Vorrangprüfung für Maschinenbau-Ingenieure, Fahrzeugbau-Ingenieure sowie für ausländische Ärzte bereits in den nächsten Tagen aufheben. Am Mittwoch gibt es ein Spitzentreffen der Regierung mit Arbeitgebern und Gewerkschaften zum Fachkräftemangel und zur Zuwanderung.