Aus unserem Archiv

Berlin

Für Millionen Krankenversicherte bei einzelnen Ersatz- und Betriebskrankenkassen rücken Zusatzbeiträge näher. So wollen unter anderem die DAK und die Deutsche BKK am kommenden Montag zum Thema «Einstieg in den Zusatzbeitrag» an die Öffentlichkeit gehen. Das wurde heute in Berlin bekannt. In Branchenkreisen hieß es, dass diese Kassen unter den ersten sein dürften, die Zusatzbeiträge ankündigen werden. Der Start sei in Einzelfällen bereits zum 1. Februar naheliegend. Mitglieder haben dann ein Sonderkündigungsrecht.