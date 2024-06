Wissen

Zusätzliche 20.000 Euro für Ausbildungszentrum in Nigeria

Der Wissener Jahrmarktsverein hat dem Projekt des 54. Jahrmarktes, dem Bau eines Ausbildungszentrums in Nigeria, weitere 20.000 Euro gespendet. In Zusammenarbeit mit den Salesianern Don Boscos, dem Verein Don Bosco Mondo aus Bonn und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung entsteht in der Stadt Kubwa ein Ausbildungszentrum für 565 junge Leute.