Zurück zu den Wurzeln – Can-Am Elektromotorräder

SP-X/Valcourt/Kanada. Can-Am ist in Deutschland vor allem für Dreiräder bekannt, die auf Schneemobil-Technik basieren. In zwei Jahren soll die Marke des kanadischen Konzerns Bombardier Recreational Products (BRP) außerdem zum Hersteller elektrisch angetriebener Motorräder aufsteigen. Das erste Modell – ein Naked Bike – wird Mitte 2024 auf den Markt kommen. Weitere Zweiradtypen sind in Planung. Ein erstes Teaser-Foto deutet neben einer Hard-Enduro auch ein verkleidetes Modell in der Art eines Maxi-Scooters an.

Ein absoluter Newcomer im Zweiradsektor ist Can-Am nicht. Bereits in den 70er-Jahren wurden unter dieser Marke zunächst Enduros und Crossmaschinen mit Zweitaktmotoren und seit den 80er-Jahren mit Viertaktmotoren von Rotax angeboten.

Mario Hommen/SP-X