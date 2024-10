Koblenz

Zur Person: Ansgar Meyer

Von Winfried Scholz

i Brigadegeneral Ansgar Meyer erläuterte in seinem Vortrag die verschiedenen Phasen in der Geschichte der Bundeswehr. Foto: Winfried Scholz

Ansgar Meyer (59) trat 1984 als Wehrpflichtiger beim Panzerbataillon 523 in Lingen in die Bundeswehr ein. Zu seinen rund zwei Dutzend Dienstposten gehörten aufsteigende Führungspositionen in der Truppe und verschiedene Personalführungsposten.