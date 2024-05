Christian Andres ist mit der Region vertraut, der 46-Jährige wurde in Neuwied geboren, seine Mutter arbeitete als Lehrerin im Westerwald, sein Vater als Bauingenieur in Bonn.

Volkswirtschaftslehre studiert und darin promoviert hat er ebenfalls in Bonn, war in Australien, den USA, machte seine Professorenassistenz an der Uni Mannheim und bekam dann für ein halbes Jahr einen Lehrstuhl an der Uni Mainz, ehe er im März 2011 an die WHU wechselte. Hier ist er seit 2015 Prorektor.

Im März 2023 wählte der Senat in Abstimmung mit der Stiftung WHU ihn als neuen Rektor. Mit seiner Frau und zwei Kindern lebt er in Bonn. fan