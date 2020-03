Philologenverband macht Mut

Zur Not Abitur ohne Abschlussprüfungen möglich

Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit alle Schulen in Deutschland geschlossen. Viele Schüler fragen sich nun: Was wird aus meinem Abitur? Der Philologenverband stellt nun eine Lösung in Aussicht.

