Das stellt alles in den Schatten: Geilenkirchen war am Mittwoch Deutschlands heißester Ort seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Klar war das aber erst am Donnerstag nach einer Prüfung des Deutschen Wetterdienstes. Nur Stunden später später saß die Kleinstadt nicht mehr allein auf dem Hitze-Thron.