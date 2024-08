Zumindest optisch ein Renner – Aprilia SR GT Replica

Anzeige

SP-X/Düsseldorf. Ab September bietet Aprilia sein sportliches Rollermodell SR GT in der Version Replica an. Das Besondere an dieser Variante ist eine vollständige Lackierung in Schwarz und Mattschwarz. Für Rennoptik sorgen aufgeklebte Grafiken in den Farben Rot, Lila und Weiß, die dem Look der aktuell im Rennsport eingesetzten RS-GP24 ähneln. Auch die Felgen des Rollers sind schwarz lackiert, vorne heben sich rote Streifen von den Felgenflanken ab. Wie die anderen SR-GT-Modelle wird auch die Version Replica als 11 kW/15 PS starke 125er sowie als 200er mit 13 kW/18 PS zu Preisen von 4.450 bzw. 4.750 Euro angeboten.

Aprilias SR GT ist ab September auch als Replica erhältlich, der optisch eine Brücke zum MotoGP-Racer RS-GP2024 schlägt Foto: Aprilia

Mario Hommen/SP-X