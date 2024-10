Zum letzten Mal – BMW-Roller C 400 GT und C 400 X

BMW hat seinen Midsize-Scooter C 400 GT zum Modelljahr 2025 technisch optimiert und optisch sowie in Sachen Ausstattung herausgeputzt

BMW hat seinen Midsize-Scooter C 400 GT zum Modelljahr 2025 technisch optimiert und optisch sowie in Sachen Ausstattung herausgeputzt Foto: BMW

Anzeige

SP-X/München. Vermutlich zum letzten Mal hat BMW seine beiden Roller C 400 GT und C 400 X überarbeitet. Künftig setzen die Bayern in der urbanen Mobilität komplett auf Elektroantrieb, weshalb für dieses Segment keine Neuentwicklungen mit Benzinmotor mehr vorgesehen sind. Für die nächsten Jahre bleiben die zwei Mittelklasse-Scooter aber noch im Programm. Die BMWs, beide im gefragten Midsize-Scooter-Segment angesiedelt, wurden für nächste Saison technisch optimiert und optisch sowie in Sachen Ausstattung herausgeputzt.

BMW hat seinen Midsize-Scooter C 400 GT zum Modelljahr 2025 technisch optimiert und optisch sowie in Sachen Ausstattung herausgeputzt Foto: BMW

Der flüssigkeitsgekühlte Einzylindermotor mit 350 Kubikzentimeter Hubraum leistet auch nach der durch die neue EU5+-Norm notwendig gewordenen Überarbeitung 25 kW/34 PS und 35 Nm Drehmoment. Der Normverbrauch liegt bei beiden Modellen bei 3,6 l/100 km. Das Mehrgewicht von 9 Kilogramm macht die GT-Version durch eine aerodynamisch günstigere Verkleidung wett.

Ein großes 10,25 Zoll-Display mit der Möglichkeit einer Kartennavigation bietet BMW für den C 400 GT nun optional Foto: BMW

Beide Roller haben jetzt ABS Pro an Bord, hier sind sowohl das ABS als auch die Traktionskontrolle schräglagentauglich. Ebenfalls neu ist die serienmäßige Smartphone-Konnektivität; sie schließt eine Pfeilnavigation auf dem 6,5 Zoll-TFT-Display mit ein. Ein großes 10,25 Zoll-Display mit der Möglichkeit einer Kartennavigation für den C 400 GT gibt es optional. Für das Smartphone steht ein gekühltes Staufach mit Lademöglichkeit zur Verfügung. Als weitere Änderungen zum Modelljahr 2025 nennt der Hersteller ein vergrößertes Staufach unterm Sitz, einen manuell verstellbaren Windschild beim C 400 GT und ein neues Topcase, das nun 43,5 Liter statt zuvor 30 Liter fasst.

Der neue C 400 GT kostet ab 8.990 Euro Foto: BMW

Der C 400 GT kostet ab 8.990 Euro, der C 400 X ist ab 7.800 Euro zu haben; beide sollen ab Februar kommenden Jahres verfügbar sein.

Als weitere Änderungen zum Modelljahr 2025 nennt der Hersteller ein vergrößertes Staufach unterm Sitz Foto: BMW

Ulf Böhringer/SP-X