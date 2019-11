Köln

Zum Karnevalsbeginn 1000 Polizisten in Köln

In Deutschlands Karnevalshochburgen beginnt heute um elf Uhr elf die närrische Zeit. Allerdings erstmal nur für einen Tag – so richtig los geht es dann erst im neuen Jahr. In Mainz beginnt die Saison mit einem Countdown, dann wird dort das Närrische Grundgesetz verlesen. In Düsseldorf erwacht nach neunmonatigem Tiefschlaf um elf Uhr elf der Obernarr Hoppeditz. In Köln präsentiert sich ein neues Dreigestirn. Dort werden traditionell die meisten Besucher erwartet. Die Polizei will mit 1000 Beamten im Einsatz sein.