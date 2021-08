Harte Arten wählen

Zum Fressen gerne: Schnecken von Funkien abhalten

Bad Honnef (dpa/tmn) – Was für uns Pizza, Schnitzel und Schokolade ist, sind für Schnecken Funkien: Ihr Leibgericht. Die prächtigen Pflanzen sind bei Gartenbesitzern aber auch gerade wegen ihrer verschieden gemusterten Blätter so bliebt. Ein Dilemma – und meistens gewinnen die Schnecken. Sie hinterlassen eine Spur von Löchern in den Blättern.