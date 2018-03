Zum Baden lieber in die Ferne

Baden bei etwas über 10 Grad? Mutige Schwimmer dürfen bei diesen Temperaturen gern das Nass der Nord- und Ostsee genießen. Für alle anderen Wasserratten ist vorerst das Mittelmeer mit um die 20 Grad zu empfehlen.

Foto: Stefan Sauer – DPA

Kurz vor Pfingsten haben die Wassertemperaturen in der Ostsee deutlich zugelegt. An der Küste und vor den Inseln Usedom, Fehmarn und Rügen erreicht das Wasser nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg inzwischen 11 bis 15 Grad. Damit ist das Meer dort derzeit durchschnittlich drei Grad wärmer als noch vor zwei Wochen.

Zum Baden müssen Urlauber allerdings weiter reisen: Das Mittelmeer knackt wieder stellenweise die 20-Grad-Marke. Die höchsten Werte in Europa erreicht mit 21 bis 22 Grad das Wasser vor Zypern. Richtig angenehmes Badewasser bieten allerdings weiterhin nur die Fernreiseziele. Spitzenreiter sind mit 30 Grad die Seychellen, die Malediven und Thailand.

Wassertemperaturen in Deutschland: Deutsche Nordseeküste 10-14 Deutsche Ostseeküste 11-15 Helgoland 10 List/Sylt 12 Norderney 14 Fehmarn 12-13 Rügen 11-14 Usedom 12-15 Bodensee 15 Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 13-15 Algarve-Küste 18-20 Azoren 17-18 Kanarische Inseln 20-22 Französische Mittelmeerküste 15-17 Östliches Mittelmeer 18-22 Westliches Mittelmeer 15-20 Adria 16-19 Schwarzes Meer 16-22 Madeira 20-21 Ägäis 18-21 Zypern 21-22 Antalya 22 Korfu 19 Tunis 19 Mallorca 18-20 Valencia 19 Biarritz 15 Rimini 18 Las Palmas 21