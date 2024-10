Gelsenkirchen

Statt Werbung

Zum 50-Jährigen: Deutsche Krebshilfe auf Schalke-Trikots

Von dpa

i Die Zentrale der Deutschen Krebshilfe. Die Deutsche Krebshilfe wurde 1974 von der Mildred Scheel gegründet, der Frau des damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel. Zum 50-jährigen Jubiläum läuft Schalke 04 mit dem Schriftzug der Organisation auf. (zu dpa: «Zum 50-Jährigen: Deutsche Krebshilfe auf Schalke-Trikots») Foto: Federico Gambarini/DPA

Anlässlich von 50 Jahre Deutscher Krebshilfe läuft Schalke 04 am Samstag mit dem Schriftzug der Organisation auf – so wie bereits in der Saison 1978/1979.