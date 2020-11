Remagen

Zug im Bahnhof Remagen besprüht – Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Am Bahnhof Remagen kam es in der Zeit vom 08.11.2020, 01:45 Uhr – 09:50 Uhr zu Farbschmierereien an einem dort abgestellten Zug der Mittelrhein Bahn.