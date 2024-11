Ein ausgebrannter Zug der privaten Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) steht im S-Bahnhof. Bei dem Brand am Vorabend konnten die Fahrgäste rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Gemeinde Ahrensfelde gehört zu Brandenburg, der Bahnhof liegt aber in Berlin. (zu dpa: «Zug brennt im Bahnhof Ahrensfelde - Insassen gerettet») Foto: Marco Porzig/DPA