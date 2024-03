Zu guter Letzt – Fahrbericht: Opel Grandland Hybrid

SP-X/Rüsselsheim. Der Grandland war das erste SUV der neuen Art in der Opel-Familie, sorgte zusammen mit dem kleineren Crossland für Aufwind bei der deutschen Traditionsmarke. Inzwischen gehört Opel zur internationalen Stellantis-Familie und bildet zusammen mit den Schwester-Modellen Peugeot 3008 und Citroen C5 Aircross ein recht erfolgreiches SUV-Trio. Jetzt bekommt der Grandland eine Variante mit sogenanntem Mildhybrid, die mit 48-Volt-Technik unterwegs ist. Die neue Technik lässt sich Opel mit gut 36.000 Euro bezahlen.

Opel führt beim Grandland einen Mildhybridantrieb ein Foto: Opel

Auch wenn deren Batterie mit einer Kapazität von weniger als einer Kilowattstunde nur klein ist, liefert sie genügend Kraft für einen E-Motor mit 21 kW/28 PS, der als Generator dient und sie ständig mit Strom versorgt. Der kann zudem den Verbrenner unterstützen, was vor allem dem Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen zugutekommt. Außerdem bedient er den Anlasser und kümmert sich um die Stromversorgung der elektrischen Doppelkupplungsautomatik.

Die neue Technik lässt sich Opel mit gut 36.000 Euro bezahlen Foto: Opel

Von außen geladen wird die Batterie im Gegensatz zu Plug-In-Hybriden nicht. Stromspender ist ausschließlich Rekuperation beim Rollen oder Bremsen. Dabei wird der Benziner kurzzeitig in den Ruhestand versetzt und in Bruchteilen von Sekunden ins Leben eines Verbrennungsmotors zurückgeholt. Der Fahrer dieses neuen Grandlands hat mit der Bedienung des Systems nichts zu tun. Alles vollautomatisch.

Die neue Technik lässt sich Opel mit gut 36.000 Euro bezahlen Foto: Opel

Was er aber spürt ist die unmittelbare Verzögerung, wenn er zum Beispiel im Stadtverkehr vom Gas geht. Diese Rekuperation ist zwar nicht so ausgeprägt wie im kleineren Corsa mit gleicher Technik. Weil dabei aber der Motor stillgelegt wird, fließt genügend Strom zurück in die Batterie, um diese stets fit zu halten. Das gleiche gilt auch für lange Bergabpassagen und natürlich auch beim Bremsen. Das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten erfordert akribische Feinarbeit und viel Hirnschmalz für die Ingenieure. Das Ergebnis soll Geldbeutel und Umwelt gleichermaßen entlasten und wirkt sich vor allem im städtischen Verkehr aus. Gut 15 Prozent Ersparnis rückt den Benzin-Grandland in die Nähe der Verbrauchs-Champions mit Dieselmotor.

Von außen geladen wird die Batterie im Gegensatz zu Plug-In-Hybriden nicht Foto: Opel

Der neue Antrieb im Mittelklasse-SUV ist ein Vorgeschmack auf den Herbst, wenn der neue Grandland an den Start geht. Auch hier ist der Mildhybrid als preisgünstige Variante gesetzt. Schwerpunkt wird dann aber der erste vollelektrische SUV von Opel sein. Da das Schwestermodell Peugeot e-3008 bereits auf dem Markt ist, wird sich der Grandland sicher dessen Technik teilen. Das bedeutet dann je nach Batterie-Größe bis zu zum 700 Kilometer Reichweite.

Der neue Antrieb im Mittelklasse-SUV ist ein Vorgeschmack auf den Herbst, wenn der neue Grandland an den Start geht Foto: Opel

Opel Grandland Hybrid – technische Daten

Fünftüriges, fünfsitziges SUV der Mittelklasse; Länge: 4,48 m, Breite: 1,91 m (mit Außenspiegel 2,10 m), Höhe: 1,61 Meter. Radstand: 2,68 m, Kofferraum-Volumen: 514 – 1.652 Liter

1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 48-Volt-Technik und Mild Hybrid, 100 kW/136 PS, Elektromotor mit 21 kW/28 PS, maximales Drehmoment 230 Nm, Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe, Frontantrieb, 0 – 100 km/h 10,0 s, Vmax: 200 km/h, Verbrauch (WLTP): 5,7 – 5,5 l/100 km, CO2-Emission (WLPT): 128 – 124 g/km, Schadstoffklasse Euro 6e,

Preis: ab 36.120 Euro

Weitere Motorisierungen:

Opel Grandland 1,2 Turbo: 96 kW/130 PS, Sechs-Gang-Schaltgetriebe, max. Drehmoment 230 Nm, 0 – 100 km/h 13,2 s, Vmax: 188 km/h, Verbrauch (WLTP): 6,3 – 5,3 l/100 km, CO2-Emission (WLPT): 142-138 g/km, Schadstoffklasse Euro 6e,

Preis: ab 31.980 Euro (mit Achtgang-Automatik 34.320 Euro)

Opel Grandland 1,5 l Diesel: 96 kW/130 PS, Acht-Stufen-Automatik, max. Drehmoment 300 Nm, 0 – 100 km/h 11,5 s, Vmax: 195 km/h, Verbrauch (WLTP): 5,6 – 5,4 l/100 km, CO2-Emission (WLPT): 146-142 g/km, Schadstoffklasse Euro 6e,

Preis: ab 37.760 Euro

Peter Maahn/SP-X