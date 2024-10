Dortmund

Fußball

Zorc vor Comeback beim BVB: Kandidat für den Aufsichtsrat

Von dpa

i Fußball: 1. Bundesliga, Borussia Dortmund - Hertha BSC, 34. Spieltag, Signal-Iduna-Park: Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc verabschiedet sich von den Fans. (zu dpa: «Zorc vor Comeback beim BVB: Kandidat für den Aufsichtsrat») Foto: David Inderlied/DPA

Erst BVB-Rekordspieler, dann Sportlicher Leiter und am Ende Sportdirektor – Michael Zorc macht sich beim BVB in mehreren Jobs verdient. Nun steht eine Rückkehr an – in seiner vierter Rolle.