Zoff in Hambuch: Trainer Bretz stellt Spielern ein Ultimatum

Stefan Röhrig (rechts, Nummer 7) ist Nörtershausens bester Torschütze: Röhrig traf bisher 19 Mal für den Mittelmaß-Klub.

Foto: Schmidt – Verena Schmidt

SSV Ellenz-Poltersdorf – SG Lütz/Lieg. "Wenn wir in Ellenz gewinnen, laufe ich zu Fuß zurück nach Lütz", sagt Trainer Jürgen Skala. Grund für diese kühne Ankündigung sind seine personellen Probleme: Gleich acht Leute, darunter sechs wichtige Stammspieler wie Alexander Blatt oder Waldemar Wunder, fehlen ihm aus unterschiedlichen Gründen. Daher rechnet sich Skala rein gar nichts aus: "Das kann keine Mannschaft kompensieren. Eigentlich haben wir keine Chance." Auf der Gegenseite hat Coach Jan Wiese auch zwei bis drei Ausfälle zu beklagen, darunter Mittelfeldmann Sebastian Kausch. Wiese hat aber Ersatz parat: "Uns wird die A-Jugend aushelfen müssen."

SG Cochem/Klotten II – SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen. Vor einer Woche sagte die Cochemer Reserve die Partie in Kastellaun ab, weil Coach Harry Ahler keine Mannschaft zusammenbekam. Das wird diesmal nicht passieren: "Ich weiß zwar noch nicht wie es aussehen wird, aber elf Spieler werde ich haben." Ahler wird nächste Saison nicht mehr Trainer der Reserve sein, dem Verein aber erhalten bleiben. Die Gäste sind seit vier Spielen sieglos, gegen das Schlusslicht soll noch mal ein Erfolg her. Spielertrainer Torsten Theiß ist optimistisch, selbst wieder mitwirken zu können: "Viel gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Wir wollen gewinnen und zeigen, dass wir besser sind."

SG Vorderhunsrück – TuS Treis-Karden. Mit einem Sieg hätten beide Mannschaften den Abstieg so gut wie vermieden, bei einer Niederlage muss weiter nach unten geguckt werden. Den Klassenerhalt wollen beide an diesem Wochenende sicher stellen. TuS-Trainer Bertram hat keine Lust weiter zu warten: "Nächste Woche in Ellenz wird nichts zu holen sein und bis zu den letzten Spielen will ich nicht unbedingt warten." Vorderhunsrücks Verantwortlicher Rainer Ritter findet ähnliche Worte: "Es wird eng, weil beide die Punkte brauchen. Aber wenn wir uns mal nicht selber schlagen oder dumm anstellen, können wir gewinnen."

SG Mörsdorf/Bell/Buch – SG Bremm II. Gegen die Teams von oben zieht sich die Bremmer Reserve immer wieder achtbar aus der Affäre – wie zuletzt beim 0:1 gegen Binningen. Auch im Hinspiel siegte die Mannschaft von Trainer Hendrik Weinbach gegen Mörsdorf. Daher hofft er auf Zählbares im Abstiegskampf: "Ein Pünktchen wäre gut, drei wären besser. Die unter uns werden auch noch punkten, es wird eng." Verzichten muss er auf die Stammspieler Ralf Aldinger und Marius Menten. Bei den Hausherren erinnert sich Spielertrainer Kay Nell auch noch an das Hinspiel: "Die Tabelle spiegelt nicht wider, wie ich Bremm II kenne. Jedenfalls sind wir gewarnt und haben den nötigen Respekt."

SV Büchel – SV Binningen. Binningens Trainer Ralf Oster weiß um die Schwere der Aufgabe, die da auf seine Mannschaft zukommt. Zumal er mit Marvin Schümmer und Fabian Röhrig zwei Leistungsträger ersetzen muss. Dennoch zählt für ihn nur eines: "Gewinnen – und fertig." In Büchel freut man sich auf die Partie gegen den Klassenprimus. Trainer Jakob Weiler sieht den Druck beim Gegner: "Die müssen schauen, dass sie ihre Punkte holen. Wir hoffen auf einige Zuschauer und müssen alles abrufen, um ihnen Paroli bieten zu können." Stürmer Stephan Schmitz wird bei den Gastgebern wieder mit von der Partie sein.

SG Faid/Weiler/Gevenich – SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl. Trotz fünf Siegen in fünf Spielen im Jahr 2012 brennt in Hambuch der Baum. Trainer Wolfgang Bretz ist sauer: "Einigen Spielern steigen die Abwerbungsversuche anderer Vereine zu Kopf. Ich werde anders aufstellen als sonst und erwarte eine Reaktion auf das unkonzentrierte Training." Auch über Konsequenzen für die neue Saison denkt der Coach nach: "Die Spieler, von denen ich bis nächste Woche kein klares Bekenntnis zu uns habe, die können gehen." Die Gastgeber müssen den Abstiegskampf erfolgreich gestalten, dazu fehlt es laut Trainer Karl Scheid in der Offensive an Durchschlagskraft: "Das ist unser Manko. Es nützt nichts, wenn wir gut stehen, vorne aber keine Torchancen kreieren und dann doch eins kassieren." Zurückgreifen kann Scheid auf den zuletzt gesperrten Defensivakteur Jarek Serwecinsky.

SG Lutzerath – SVC Kastellaun. Eigentlich könnte Kastellaun tiefenentspannt in die Eifel reisen – die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Heyer hat den Klassenerhalt sicher. Dennoch kennt Heyer angenehmere Auswärtsziele: "Da fahre ich immer mit Bauchweh hin. Ich bin heilfroh, wenn wir uns da gut aus der Affäre ziehen und die Punkte mitnehmen." Auf der anderen Seite denkt Spielertrainer Jan Diederichs zuerst an die Zuschauer: "Wir wollen sie versöhnen. Bei der Niederlage gegen Faid haben wir relativ schnell alles vermissen lassen. Es ist wichtig, ein anderes Gesicht zu zeigen." ba