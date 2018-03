Zipser verliert mit Bulls nach Verlängerung gegen Portland

Basketball-Nationalspieler Paul Zipser hat mit den Chicago Bulls in der nordamerikanischen NBA am Neujahrstag eine knappe Heimniederlage kassiert.

Paul Zipser hat mit den Chicago Bulls eine knappe Heimniederlage gegen die Portland Trail Blazers kassiert.

Foto: Morry Gash – dpa

Das Team aus Illinois musste sich am den Portland Trail Blazers mit 120:124 (112:112, 53:52) nach Verlängerung geschlagen geben. Der 23-jährige Zipser erzielte zwei Punkte im Spiel.

Chicagos erfolgreichster Punktesammler war Aufbauspieler Kris Dunn, der am Ende 22 Zähler auf dem Konto hatte. Portlands C. J. McCollum überzeugte mit 32 Punkten und acht Assists. In der fünfminütigen Overtime führte er das Team aus Oregon mit sechs Punkten und zwei Assists zum Sieg. Nach der zweiten Niederlage in Folge liegt Chicago mit aktuell 13 Siegen und 24 Niederlagen auf dem drittletzten Platz in der Eastern Conference.