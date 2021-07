Am gestrigen Sonntagabend kam es im Bitburger Stadtteil Matzen zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus.



Während sich die vierköpfige Familie im Erdgeschoß des Hauses aufhielt, löste plötzlich ein Feuermelder im Obergeschoß einen Brandalarm aus.

Der Versuch mittels Feuerlöscher den Schmorbrand zu löschen, der vermutlich durch einen Defekt an der Elektroinstallation oder Elektrogeräten verursacht wurde, schlug fehl. Die Familie konnte sich in Freie retten. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Untersuchung und weiteren Abklärung ins Krankenhaus Bitburg gebracht werden.

Die örtliche Wehr und die FFW Bitburg hatten den Brand schnell unter Kontrolle bringen können.



