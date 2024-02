Ziemlich automatisch – Honda e-Clutch

Honda hat eine automatische Kupplung für Motorräder entwickelt Foto: Honda

SP-X/Tokio. Zweiradriese Honda hat eine automatische Kupplung für Motorrad-Schaltgetriebe entwickelt. Die e-Clutch kostet 400 Euro Aufpreis und wird anfangs lediglich in zwei Mittelklasse-Bikes angeboten. Das Nakedbike CB650R kostet dann 9.200 Euro, die sportlich verkleidete CBR600R 10.200 Euro. Die e-Clutch wird wie ein Quickshifter mit dem Fußschalthebel betätigt, unterbricht aber nicht nur die Zündung. Deshalb taugt sie auch zum Anhalten und Losfahren. Mit rund zwei Kilogramm ist sie aber deutlich leichter als die von Honda seit Jahren angebotene Doppelkupplung. Zudem sollen Gangwechsel besonders schnell möglich sein, weshalb Honda das System längerfristig auch in sehr sportlichen Motorrädern anbieten will.

Ulf Böhringer/SP-X